Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 1.)

Ljubljana, 27. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o 1850 novih primerih novega koronavirusa in 16 odkritih primerih angleške različice virusa. Poročale so tudi o zadolžitvi Slovenije za 500 milijonov evrov, izjavi predsednika republike ob dnevu spomina na holokavst in gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Srbijo.