Dnevnik o ravnanju vlade pri imenovanjih državnih tožilcev (28. 1.)

Ljubljana, 27. januarja - Peter Lovšin v komentarju Kje so meje potrpežljivosti do samovolje? piše o tem, da vlada zadržuje imenovanje nove vrhovne državne tožilke in še treh novih državnih tožilcev, ki bi morali začeti delo na ljubljanskem okrožnem sodišču. Obtičal je tudi predlog imenovanja nove kranjske tožilke. Vsi neuradno zato, ker naj predlagani ne bi ustrezali SDS.