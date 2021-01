Delo o razmerah v slovenski politiki leto dni po odstopu Marjana Šarca (27. 1.)

Ljubljana, 27. januarja - Suzana Kos v komentarju Monty Python slovenske politike piše o trenutnih političnih razmerah. Med drugim omenja, da mineva leto dni od odstopa Marjana Šarca s premierskega položaja, ki se mu odstop in premik v opozicijo nista obrestovala, saj LMŠ sedaj prehitevata Levica in SD. KUL medtem z rušenjem vlade vztraja in naj bi k temu vabila tudi SNS.