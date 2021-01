Družinski zdravniki ob cepljenju proti covidu-19 bolnike prosili za potrpežljivost

Ljubljana, 27. januarja - Zdravniki družinske medicine ob začetkih cepljenja proti covidu-19 prosijo bolnike za razumevanje in potrpežljivost. Upoštevati je treba predpisan prednostni vrstni red, saj so količine cepiva omejene. Zavedati se moramo, da v enem mesecu ne bo mogoče cepiti vseh starejših in ogroženih, je vrh stroke družinske medicine zapisal v izjavi za javnost.