WHO za Modernino cepivo odobril do šest tednov razmaka med odmerkoma

Ženeva, 26. januarja - Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so danes s previdnostjo odobrili, da je lahko med prvim in drugim odmerkom cepiva proti covidu-19 ameriškega podjetja Moderna tudi do šest tednov razmaka. Podobno so potrdili tudi za cepivo ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.