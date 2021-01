V prvem dnevu testiranja šolnikov okužbo s koronavirusom potrdili pri 278 osebah

Ljubljana, 25. januarja - V prvem dnevu testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju so okužbo s koronavirusom potrdili pri 278 osebah. Do 21. ure so sicer opravili 20.673 hitrih testov, ki so zabeleženi v Centralnem registru podatkov o pacientih. Delež pozitivnih testov je 1,3-odstoten, so sporočili z ministrstva za zdravje.