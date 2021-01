Ptujski mestni svet direktorju gledališča naložil sanacijo

Ptuj, 25. januarja - Ptujski mestni svet se je na današnji redni seji najdlje zadržal pri obravnavi poročil o nadzorih, ki sta ju konec lanskega leta v tamkajšnjem mestnem gledališču opravila nadzorni odbor ptujske občine in notranja revizijska služba Skupne občinske uprave. Direktorju Petru Srpčiču so naložili, da pripravi sanacijski načrt in končno odzivno poročilo.