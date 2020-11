Nadzorniki ptujske občine opozorili na slabo poslovanje mestnega gledališča

Ptuj, 17. novembra - Nadzorniki ptujske občine so pri reviziji finančnega poslovanja Mestnega gledališča Ptuj ugotovili, da to že nekaj let posluje slabo in mu grozi nelikvidnost. Omenjeni občinski zavod je med letoma 2015 in 2019 ustvaril 90.000 evrov izgube, samo lani skoraj 30.000, zato mestni svet od direktorja Petra Srpčiča na januarski seji pričakuje pojasnila.