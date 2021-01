Danes se v devetih regijah v šolo vračajo učenci prvega triletja in vrtčevski otroci

Ljubljana, 26. januarja - Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo in kljub odkritemu angleškemu sevu novega koronavirusa se danes v devetih regijah v šole znova vračajo učenci prvega triletja, vrtci pa začenjajo znova sprejemati vse otroke. Pred tem so se morali vsi zaposleni, ki bodo fizično prisotni v šolah in vrtcih, testirati. To bodo morali ponavljati vsak teden.