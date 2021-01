Kustečeva ob odprtju šol: Največja možna večina se zdravo in varno vrača na delovna mesta

Ljubljana, 25. januarja - Šole in vrtci so po oceni ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec dobro pripravljeni na ponovno odprtje. Danes so se zaposleni še testirali, tako da se v torek največja možna večina zdravo in varno vrača na delovna mesta, je ministrica dejala v popoldanski izjavi za STA.