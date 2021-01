Odprtje šol in vrtcev v torek še pod vprašajem

Ljubljana, 25. januarja - Vprašanje, ali se bo del učencev v torek dejansko vrnil v šolske klopi, predšolski otroci pa v vrtce, je še odprto. To je na današnji seji DZ potrdil premier Janez Janša, ki danes do 16. ure pričakuje mnenje ministrstva za izobraževanje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in svetovalne skupine o tem vprašanju.