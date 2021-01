Inštitut za mikrobiologijo potrdil angleški sev virusa pri treh vzorcih

Ljubljana, 25. januarja - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je pri treh od 291 vzorcev iz osrednjeslovenske regije, ki so jih vključili v gensko sekvenciranje in so bili vzeti med 1. in 14. januarjem letos, dokazali vse specifične mutacije značilne za angleški sev, piše na njihovi spletni strani.