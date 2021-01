Na NIJZ prejeli nekoliko manjšo pošiljko cepiva proti covidu-19 od pričakovane

Ljubljana, 25. januarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za STA pojasnili, da so danes prejeli 19.890 odmerkov oz. 3315 stekleničk cepiva Pfeizer. To je sicer nekoliko manj, kot so jih pričakovali, saj so na NIJZ v soboto za STA pojasnili, da danes pričakujejo pošiljko z okoli 21.060 odmerki.