Vrh o podnebnem prilagajanju pozdravlja vrnitev ZDA

Haag, 25. januarja - Svetovni voditelji so v obliki video konference začeli prvi globalni vrh, posvečen prilagajanju na podnebne spremembe. Med voditelji, ki so se odzvali vabilu nizozemskih organizatorjev, so francoski, nemški in britanski, največ veselja pa obeta povratek ZDA, saj bo na vrhu govoril tudi ameriški odposlanec za podnebne spremembe John Kerry.