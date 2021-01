V Avstriji od danes obvezne zaščitne maske FFP2 v trgovinah in javnem prometu

Dunaj, 25. januarja - Avstrijci, starejši od 14 let, morajo od danes v trgovinah, javnem prometu, zdravstvenih ustanovah in storitvenih dejavnostih nositi zaščitne maske FFP2. Izjema velja za vse, ki privolijo v redna testiranja na novi koronavirus, ljudi z zdravstvenimi kontraindikacijami in nosečnice, poročajo tuje tiskovne agencije.