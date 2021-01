EU bi začasno uporabo sporazuma z Združenim kraljestvom podaljšala do konca aprila

Bruselj, 25. januarja - Članice EU po neuradnih informacijah menijo, da bi bilo treba začasno uporabo sporazuma o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom podaljšati do konca aprila. Sedaj je predvideno, da sporazum začasno velja do konca februarja in da unija v tem času izvede ratifikacijski postopek, kar pa se ne zdi realistično.