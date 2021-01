Nacionalni muzeji ob ponovnem odprtju konec tedna z dobrim obiskom

Ljubljana, 25. januarja - Nacionalni muzeji so konec tedna ob vnovičnem odprtju beležili dober obisk. V Narodni galeriji so v obeh dneh našteli skoraj 500 obiskovalcev, v Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi več kot 200, prijetno presenečeni so bili tudi v Narodnem muzeju, kjer se je pred stavbo na Prešernovi vila vrsta obiskovalcev, ki so jih v muzej spuščali posamično.