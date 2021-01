S protestom izrazili jezo zaradi rušitve Roga

Ljubljana, 22. januarja - Nasprotniki rušitve nekdanje tovarne Rog in izselitve uporabnikov iz poslopja so svojo jezo danes izrazili na protestu. Ob 18. uri so se zbrali na Prešernovem trgu, nato odšli do mestne hiše in Roga. Z vzkliki in napisi so sporočili, da so proti diktaturi kapitala in da Roga ne dajo za gradbeno jamo. Policija je pri varovanju uporabila solzivec.