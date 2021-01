Slovenski PEN obsodil nasilje nad umetniki in njihovimi podporniki v Rogu

Ljubljana, 22. januarja - Na dogajanje na območju nekdanje tovarne Rog, kjer so več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti, v torek pa je območje nekdanje tovarne Rog v posest prevzela Mestna občina Ljubljana (Mol), kar so pospremili protesti, so se odzvali tudi v Slovenskem centru PEN. Obsodili so nasilje nad umetniki in njihovimi podporniki.