Logar in Grlić Radman večinoma o izključnih gospodarskih conah v Jadranu

Zagreb, 22. januarja - Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške Anže Logar in Gordan Grlić Radman sta po današnjem srečanju v Zagrebu ocenila, da sta odnose med državama v preteklih desetih mesecih spravila na višjo raven. Največ sta sicer govorila o razglasitvi hrvaške in italijanske cone v Jadranu. Na mizi pa sta bila tudi arbitraža in spor o meji.