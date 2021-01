Logar na OZP dobil zeleno luč za aktivnosti glede con v Jadranu

Ljubljana, 11. januarja - Zunanji minister Anže Logar je članom parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (OZP) danes za zaprtimi vrati predstavil ozadje in tudi prihodnje aktivnosti Slovenije glede načrtov sosednjih Hrvaške in Italije za razglasitev izključnih gospodarskih con v Jadranu. Člani OZP so te aktivnosti soglasno podprli, je pojasnila predsednica odbora.