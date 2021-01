Hrvaški sabor podpira uveljavitev izključne gospodarske cone 1. februarja

Zagreb, 21. januarja - Poslanci v hrvaškem saboru so med današnjo razpravo večinoma podprli amandma hrvaške vlade na decembrsko odločitev o razglasitvi hrvaške izključne gospodarske cone v Jadranu. Soglašali so, da bi hrvaško izključno gospodarsko cono uveljavili 1. februarja letos. Pred tem bo na to temo še srečanje Hrvaške, Italije in Slovenije na strokovni ravni.