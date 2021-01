Novo mesto, 22. januarja - Policisti so v četrtek dopoldne v okolici Dragonje ustavili terensko vozilo, v katerem je bilo poleg 30-letnega voznika še pet državljanov Kosova. Po razgovorih s potniki so med njimi izločili še 34-letnega državljana Kosova kot vodiča. Obema so odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.