Članice EU z dogovorom o vzajemnem priznavanju testov za diagnostiko covida-19

Bruselj, 21. januarja - Članice EU so se danes dogovorile o skupnem okviru za vzajemno priznavanje izidov testov za diagnostiko covida-19 in za okrepljeno uporabo hitrih antigenskih testov. Gre za priporočilo, ki ni zavezujoče. Opredeljuje najboljše prakse in spodbuja članice, naj jih upoštevajo.