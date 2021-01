Na hitre teste na Goriškem prihajajo posamezniki s potrjeno okužbo s PCR testi

Nova Gorica, 21. januarja - Direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica Petra Kokoravec je regijski štab Civilne zaščite (CZ) opozorila na nepravilnosti, do katerih prihaja pri hitrem testiranju na novi koronavirus. Med drugim so prišli na testiranje tudi posamezniki, ki so jim potrdili okužbo s PCR testi in bi že zaradi tega morali ostati doma v samoizolaciji.