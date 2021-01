Francoski študentje protestirali zaradi vpliva protikoronskih ukrepov na študij

Pariz, 21. januarja - V Franciji so v sredo protestirali študentje zaradi vpliva ukrepov za zajezitev epidemije na univerze in študij. Študentje so v več večjih mestih, med drugim v Parizu in Strasbourgu, pozivali k vnovični vzpostavitvi predavanj v živo. Francoski predsednik Emmanuel Macron jim je po današnjih pogovorih obljubil podporo.