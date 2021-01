Nekateri zdravstveni zavodi zavračajo očitke o cepljenju mimo sprejete strategije

Ljubljana, 21. januarja - V zdravstvenih zavodih, kjer je zdravstveni inšpektorat ugotovil, da so proti covid-19 cepili mimo sprejete strategije cepljenja, razlog za to vidijo večinoma v tem, da do izvedbe cepljenja niso dobili navodil, kako ravnati s šestim odmerkom v steklenički cepiva. Nekateri očitke, da so ravnali v nasprotju s strategijo, zavračajo.