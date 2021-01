V Indiji izbruhnil požar v največjem proizvajalcu cepiv na svetu

New Delhi, 21. januarja - V tovarni indijskega proizvajalca cepiv Serum Institute je danes izbruhnil požar, ki pa ne bo vplival na proizvodnjo cepiv proti covidu-19. Ta največji proizvajalec cepiv na svetu med drugim trenutno proizvaja cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila podjetje AstraZeneca in oxfordska univerza, za Indijo in številne druge države.