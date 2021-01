Nove izjeme pri ponujanju blaga in storitev s soboto

Ljubljana, 21. januarja - V soboto bo začel veljati novi odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom, s katerim se bodo v devetih regijah obstoječim izjemam od prepovedi ponujanja blaga in storitev pridružile nove. To so stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov, servisne delavnice in trgovine z otroškim programom.