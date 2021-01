Ljubljana, 20. januarja - Posavska, Jugovzhodna in Goriška regija glede na epidemiološko sliko ostajajo v črni fazi, ostale prehajajo v rdečo fazo. To pomeni, da se tam prihodnji teden odpirajo osnovne šole za učence prvega triletja po modelu C, odprejo se tudi vrtci, je nocoj po seji vlade povedal premier Janez Janša. Zagnali naj bi denimo smučišča in nekatere trgovine.