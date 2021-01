Iz sveta se vrstijo čestitke Bidnu in Harrisovi

Dunaj/London, 20. januarja - Iz sveta se že vrstijo čestitke ob prisegi novega ameriškega predsednika Josepha Bidna in njegove podpredsednice Kamale Harris. Med drugim so jima čestitali predsednik Evropskega sveta Charles Michel, generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in tudi voditelji Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske.