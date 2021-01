V EU lani osmih mesecih okoli 300.000 presežnih smrti

Bruselj, 20. januarja - V državah članicah EU je lani med marcem in oktobrom umrlo okoli 297.500 ljudi več v primerjavi z enakim obdobjem med letoma 2016 in 2019. Največ presežnih smrti so zabeležili v aprilu, ko je umrlo 25 odstotkov več ljudi kot v istem mesecu med letoma 2016 in 2019, piše na spletni strani Eurostata.