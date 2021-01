Politična napetost vidna tudi skozi žaljive zapise, uperjene proti politikom

Ljubljana, 20. januarja - Predsedniku DeSUS Karlu Erjavcu je nekdo na vrata ograje napisal "podgana". Prijavo grafita obravnavajo policisti. V stranki DeSUS pa so ostro obsodili vsakršna dejanja vandalizma, napade na osebno integriteto in sovražni govor. Dejanje so obsodili tudi politiki iz drugih strank. Žalitev in groženj je bilo sicer zadnji čas deležnih več politikov.