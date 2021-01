Poslanec DeSUS Simonovič bo policiji prijavil grožnje

Ljubljana, 15. januarja - Poslanec DeSUS Branko Simonovič je za STA napovedal, da bo policiji prijavil grožnje, ki so se pojavile ob odločitvi, da se ne bo podpisal pod konstruktivno nezaupnico. Na Twitter profilu Anonymous Slovenia so poslancu očitali, da je izdal svoj narod, Simonovič pa opozarja tudi na plakate z njegovo fotografijo in kljukastim križem.