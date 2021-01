Med posrednimi posledicami boja proti epidemiji tudi poslabšan vid pri otrocih

Chicago, 23. januarja - Ukrepi za boj proti širjenju epidemije covid-19 po ugotovitvah kitajskih zdravnikov posredno povzročajo tudi poslabšanje vida. To dokazuje raziskava med več kot 120.000 šolarji na Kitajskem, katerih vid se je lani poslabšal precej bolj kot v preteklih letih. Znanstveniki za to krivijo redkejše zadrževanje na prostem in šolanje na daljavo.