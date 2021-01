Evropski poslanci v Bidnu vidijo priložnost za okrepitev odnosov z ZDA

Bruselj, 20. januarja - Evropski poslanci so prihod novega predsednika ZDA Joeja Bidna v Belo hišo pozdravili kot priložnost za okrepitev odnosov med Evropo in ZDA pri spopadanju s skupnimi izzivi in grožnjami demokratičnemu sistemu. Več jih je obsodilo vdor podpornikov Donalda Trumpa v Kapitol, slišati je bilo tudi kritike na račun družbenih omrežij, ki so ga blokirala.