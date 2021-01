V torek potrdili 1698 okužb z novim koronavirusom, umrlo 26 oseb s covidom-19

Ljubljana, 20. januarja - V Sloveniji so v torek ob 11.308 hitrih in PCR testih potrdili 1698 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 26 oseb s covidom-19, je vlada objavila na Twitterju. V bolnišnicah se je zdravilo 1178 covidnih bolnikov, kar pomeni, da se je to število spustilo pod mejo 1200, ki predvideva prehod v rdečo fazo oziroma postopno sproščanje ukrepov.