Sindikat delavcev gostinstva in turizma za dodatno pomoč panogi

Ljubljana, 20. januarja - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je vlado opozoril, da so razmere v panogi kljub sprejetju določenih ukrepov, ki so sicer pripomogli k ohranjanju delovnih mest, vse težje. Če ne bo dodatnih ukrepov, ki bodo preprečili nadaljnja odpuščanja, se bodo ob ponovnem odprtju znova soočili z izčrpavanjem obstoječega kadra in kršitvami.