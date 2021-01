Gostinci zahtevajo posebno obravnavo v osmem protikoronskem paketu

Ljubljana, 12. januarja - Gostinstvo je v epidemiji covida-19 med najbolj prizadetimi panogami, ukrepi pomoči iz interventnih zakonov pa po navedbah sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS niso dovolj. Zahtevajo posebno obravnavo v osmem protikoronskem paketu in sprejetje interventnega zakona. Med drugim pričakujejo kritje stroškov plač in fiksnih stroškov v celoti.