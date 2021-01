Epidemija priložnost za turizem na podeželju

Portorož, 13. januarja - V času trajanja epidemije covida-19 bo se bo pomen turizma na podeželju še povečal, saj se turistični tokovi usmerjajo tja, kjer je manj gneče, so ugotavljali udeleženci današnjega virtualnega strokovnega posveta v organizaciji portoroške Turistice. Med prednostmi slovenskih kmetij so govorci izpostavili stik z naravo, domačnost in varnost.