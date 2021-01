Primorske novice o preskakovanju seznamov cepljenja (20. 1.)

Koper, 19. januarja - Veronika R. Ženko v komentarju Preskakovanje je priljubljen šport, piše o preskakovanju seznamov cepljenja, ki so se zgodili v več institucijah. Cepili so namreč domnevno sorodnike zaposlenih, ki so navkljub jasno določenim prioritetnim skupinam na vrsto za cepljenje prišli prej. Vprašanje je, ali bodo vrsto preskočili tudi pri drugem odmerku.