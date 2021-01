Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o umiku kandidature Karla Erjavca za predsednika vlade po vloženi nezaupnici vladi Janeza Janše in premierjevemu odzivu na to. Poročale so tudi o ukrepih osmega protikoronskega zakona, dvigu minimalne plače, manj na novo potrjenih okužbah z novim koronavirusom v Sloveniji in načrtu cepljenja.