Dnevnik o rušenju avtonomne tovarne Rog (20. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Anja Hreščak v komentarju Rog med javnim in zasebnim interesom piše o tem, da si avtonomna tovarna Rog ni zaslužila tako nasilnega in žalostnega konca, saj so v Rogu delovali posamezniki, ki so družbi dali mnogo dobrega. Kljub temu so rogovci, ki so svoje delovanje utemeljevali z javnim interesom, tovarno uporabili tudi za lastne interese.