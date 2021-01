V nacionalnem laboratoriju zagotavljajo, da so bile analize hitrih testov strokovne in neodvisne

Ljubljana, 19. januarja - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) zanikajo, da bi bili njihovi zaposleni pod kakršnimi koli pritiski pri izvajanju verifikacije hitrih testov za množično testiranje prebivalstva. Trdijo, da so analize opravili strokovno, zanesljivo, neodvisno in odgovorno, ob tem odločno zavračajo trditve o prirejanju rezultatov.