V Srbiji začeli množično cepljenje proti covidu-19 s kitajskim cepivom

Beograd, 19. januarja - V Srbiji so danes začeli množično cepljenje proti covidu-19 s cepivom kitajskega podjetja Sinopharm, enim od treh, ki so jih doslej odobrili v državi. Premierka Ana Brnabić je ljudi pozvala k cepljenju in povedala, da je doslej v Srbijo prispelo več kot milijon odmerkov cepiv, dogovore pa imajo za skupno več kot šest milijonov odmerkov.