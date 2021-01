V šempetrski bolnišnici in domovih starejših na Severnoprimorskem število bolnikov s covidom-19 upada

Nova Gorica/Ajdovščina/Tolmin, 18. januarja - Po vdoru novega koronavirusa pred desetimi dnevi v belo območje internističnih oddelkov šempetrske bolnišnice, so po nedeljskem testiranju potrdili le še tri nove okužbe med zaposlenimi. Ozdravelo je tudi nekaj starostnikov iz ajdovskega in tolminskega doma starejših, ki so bili zaradi okužbe nastanjeni v tamkajšnjih rdečih conah.