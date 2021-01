Na Bavarskem v trgovinah in javnem potniškem prometu obvezne zaščitne maske FFP2

München, 18. januarja - Na Bavarskem so od danes v trgovinah in javnem potniškem prometu obvezne zaščitne maske tipa FFP2, a do konca tedna oblasti še ne bodo izdajale kazni, če ljudje ne bodo imeli ustreznih mask. Deželne oblasti bodo priskrbele 2,5 milijona mask FFP2, ki jih bodo brezplačno razdelile socialno šibkejšim.