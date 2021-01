Na Kitajskem 20.000 vaščanov poslali v karanteno zaradi naraščanja okužb s koronavirusom

Peking, 15. januarja - Na Kitajskem danes poročajo o največjem dnevnem številu okužb z novim koronavirusom od lanskega marca. Potrdili so jih 144, večino v 22-milijonski severni provinci Hebei, kjer so oblasti zaradi porasta okužb že uvedle zaprtje. V sredo so na območju žarišča okužb v poslopja za karanteno poslali 20.000 vaščanov.