Dejstva o cepljenju: Ni znano, ali lahko kljub cepljenju z mRNK cepivom širimo virus

Ljubljana, 15. januarja - Mnoga cepiva poleg tega, da ščitijo pred boleznijo, zaščitijo cepljenega tudi pred prenašanjem okužbe. Pri do sedaj registriranih cepivih proti covidu-19 v EU - v obeh primerih gre za mRNK cepivi - še ni znano, do kolikšne mere lahko cepljeni ljudje prenašajo in širijo novi koronavirus.