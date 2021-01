Pristojna odbora Evropskega parlamenta začela potrjevanje sporazuma o prihodnjih odnosih z Otokom

Bruselj, 14. januarja - Odbora Evropskega parlamenta za mednarodno trgovino in zunanjo politiko sta danes začela postopek potrjevanja sporazuma o prihodnjih odnosih med EU in Otokom po brexitu. Poslanci so ga pozdravili kot dober dogovor, vendar so zahtevali temeljit pregled, so sporočili iz parlamenta. Zavzeli so se za jasno vlogo parlamenta pri implementaciji.